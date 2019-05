Kultur in Viersen : Metropole Orkest kommt zum Jazzfestival

Die Stadt Viersen hat das Programm für das Jazzfestival vom 20. bis 22. September vorgestellt. Zu dem Musikereignis werden auch Curtis Stigers, Alexej Gerassimez, Elena Burki und Andreas Martin Hofmeir erwartet.

Seit vielen Jahren hat sich Viersen mit dem Internationalen Jazzfestival überregional einen hervorragenden Namen gemacht – in diesem Jahr wird es in der Zeit vom 20. bis 22. September zum 33. Mal stattfinden. Auch diesmal finden sich klangvolle Namen im Programm.

Los geht es Am Freitag mit Eliana Burki und ihrem Trio. Dabei wird die junge Schweizerin mit einem Instrument nach Dezember 2018 erneut in die Festhalle kommen, das einen nicht sofort an Jazz denken lässt. Für swingende Rhythmen wird sie mit dem Alphorn sorgen. Weil das allerdings in seiner tradierten Bauart doch nicht so ganz für die Eigenarten des Jazz zugeschnitten ist, lässt sie sich Instrumente für ihre besonderen Bedürfnisse bauen, die so genannten Burki-Hörner.