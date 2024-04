Musik. Theater und Kleinkunst in der Stadt Viersen Ein Füllhorn voller Überraschungen

Ganz heiß wird es am 21. Januar mit „Glanz auf dem Vulkan“. Die 20er-Jahre-Show mit der Sängerin Evi Niessner, dem Show-Tanz-Ensemble Die Gl`Amouresque, das schon in der TV-Serie „Babylon Berlin“ aufgetreten ist, und dem Show-Orchester The Glanz entführt in das Berlin der wilden 1920er-Jahre. Im März folgt die Komödie „Rent a Friend“ vom Tournee-Theater Thespiskarren, und das Landestheater Detmold gastiert mit der Oper Zauberflöte im April. Bereits im Oktober ist die Zauberflöte mit dem Rheinischen Landestheater als „opera but not as opera“ als Kultur extra zu sehen. Es folgen eine Comedy-Mix-Show, eine Tanztheater-Show aus dem Kosmos und eine japanische Trommelshow. Im April 2025 ist zeitegenössisches Tanztheater mit der brasilianischen Companhia de Dança Deborah Colker zu sehen: „Dog without feathers“.