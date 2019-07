Schulen in Viersen : Stadt saniert knapp 140 Decken in Klassenzimmern

Zwischenzeitlich wurde die sogenannte Rabitzdecke in dem Klassenzimmer abgetragen. Foto: Stadt Viersen

Während der Sommerferien laufen in fünf Viersener Schulen Sanierungsarbeiten an abgehängten Decken. Hintergrund: Nach dem Absturz einer Abhangdecke in einem Unterrichtsraum in Mönchengladbach ließ die Stadt Viersen Rasterdecken in ihren Schulgebäuden überprüfen.

„Die Hausmeister wurden aufgefordert, sämtliche Unterrichtsräume zu prüfen und mitzuteilen, ob sich vergleichbare Decken zu denen in Mönchengladbach finden“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. „Diese Decken wurden statisch begutachtet.“

Im Altbau der Hauptschule Süchteln sind insgesamt 15 Räume betroffen. Die dort eingebauten Abhangdecken wurden unter einer Drahtputzdecken, einer sogenannten Rabitzdecke, befestigt. Sie wurden jetzt kurzfristig entfernt. Im Laufe der Sommerferien werden die neuen Rasterdecken sowie eine neue Beleuchtung eingebaut. Abschließend werden alle Räumlichkeiten mit einem Renovierungsanstrich versehen.

Das Foto zeigt eine Abhangdecke im Altbau der Hauptschule Süchteln vor der Demontage. Foto: Stadt Viersen

An anderen Schulen werden derzeit Decken durch zusätzliche Lattenkonstruktionen gegen „Herabfallen“ gesichert. Es handelt sich dabei um Decken, die anders aufgebaut sind als die in Mönchengladbach und an der Hauptschule Süchteln. Gearbeitet wird derzeit in 50 Klassenräumen der Realschule An der Josefskirche, in 17 Klassenräumen und zwei Fluren in der Martinschule Süchteln sowie in vier Räumen der Gemeinschaftsgrundschule Dammstraße.

Noch während der Sommerferien werden außerdem Lattenkonstruktionen in 57 Klassenräumen im Clara-Schumann-Gymnasium angebracht. Ein Kellerraum der Anne-Frank-Gesamtschule im Rahser erhält eine neue Abhangdecke, die vorhandene Decke ist nicht zu sanieren. Zudem müssen die Decken von weiteren 13 Räumen des Clara-Schumann-Gymnasiums entfernt und durch neue Mineralfaser-Rasterdecken erneuert werden. Dort wird auch eine Beleuchtung montiert.