Stadt Viersen : Neue Ideen gegen Vereinsamung

Bei einem Bürgerdialog können Viersener am Dienstag Vorschläge machen.

Bei einem „Dialog für Bürgerinnen und Bürger“ können Interessenten am Dienstag, 26. November, für sich selbst und für andere Ideen gegen soziale Isolation und für ein gemeinsames Miteinander einbringen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die eigene Sicht und die eigenen Beobachtungen mit anderen zu diskutieren. Der Abend beginnt um 18 Uhr in der Begegnungsstätte des Freundeskreises für Rollstuhlfahrer an der Gladbacher Straße 60 in Viersen.