Nachhaltigkeit im Kreis Viersen : Gastronomiebetriebe sollen sich an der Mehrweg-Initiative beteiligen

Gastronomiebetriebe sollen sich an der Mehrweg-Initiative beteiligen

Viersen An der Initiative „Wir gehen den Mehrweg – gehen Sie mit“ können sich auch Viersener Gastronomen beteiligen. Geplant sind zwei Veranstaltungen.

Die Wirtschaftsförderung und das Citymanagement der Stadt rufen die Viersener Gastronominnen und Gastronomen dazu auf, sich an der Mehrweg-Initiative des Kreises Viersen zu beteiligen. Unter dem Motto „Wir gehen den Mehrweg – gehen Sie mit“ lädt der Abfallbetrieb des Kreises Viersen gemeinsam mit der Dehoga Nordrhein und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein zu zwei Veranstaltungen ein.

Bei der ersten Veranstaltung am Dienstag, 8. Februar, 14 bis 16 Uhr, wird online über die rechtlichen Vorgaben und den hygienischen Umgang mit Mehrweggeschirr informiert. Verschiedene Mehrweg-Systemanbieter stellen sich und ihre Produkte vor. Bei der zweiten Veranstaltung am Mittwoch, 16. Februar, 14 bis 16 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses, können die Teilnehmer das Mehrweggeschirr im praktischen Umgang testen. Am Ende entscheiden sie, welches Mehrwegsystem für den Kreis Viersen empfohlen werden soll.