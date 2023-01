Verkehr in Viersen Pilotprojekt: Einbahnstraße auf Probe

Auf dem Abschnitt der Hohlstraße zwischen Körnerstraße und Hoserkirchweg sind Parkplätze ein begehrtes Gut, ebenso wie in den umliegenden Straßen. Zugespitzt hat sich die Situation, seit die Viersener Aktien-Baugesellschaft auf einer früher als Schotterparkplatz genutzten Fläche an der Hohlstraße einen Wohnkomplex errichtet hat. Je nach Tageszeit werden, versetzt links und rechts, am Straßenrand reihenweise Autos abgestellt. Die Straße ist nur sechs Meter breit, sodass bei Gegenverkehr jeweils ein Auto warten muss. Zudem können Radfahrer mangels Abstand nicht überholt werden. Die CDU hatte unter anderem deshalb beantragt, dass die Stadtverwaltung nach Lösungen dazu sucht, wie sich der Verkehrsfluss auf der Strecke verbessern ließe. Vorläufiges Ergebnis: Der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss hat die Verwaltung auf deren Empfehlung hin beauftragt, auf dem Teilstück der Hohlstraße in Richtung Körnerstraße eine Einbahnstraßenregelung einzuführen. Das gilt erst mal probeweise für ein Jahr.