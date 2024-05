Container sind marode Stadt Viersen reißt Flüchtlingsheim ab

In wenigen Wochen rollen die Bagger an: Die Stadt Viersen wird ihre marode Flüchtlingseinrichtung an der Schmiedestraße in Süchteln abreißen und neu bauen. Den entsprechenden Beschluss hatte der Bauausschuss vor fast fünf Jahren gefällt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit im nicht-öffentlichen Teil. Beschlossen wurde damals allerdings nur der Ersatz für einen Containerblock. In der kommenden Woche soll die Politik im Bauausschuss auch über einen zeitnahen Ersatz des zweiten Containerblocks entscheiden, diesmal öffentlich (Montag, 27. Mai, 18 Uhr, Bürgerhaus Dülken, Lange Straße 2).