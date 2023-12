Nach Sturmtief Zoltan Stadt Viersen rät: Weihnachtsspaziergang nicht durch den Wald

Etliche Beschwerden hatten die Städtischen Betriebe über große Wasseransammlungen auf den Straßen erreicht. „Ursache waren in der Regel verstopfte Senken. Der starke Wind weht das letzte Laub von den Bäumen, das dann vom Wasser in die Abläufe gespült wird. Dort sammelt es sich bei großen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit an, bis nichts mehr geht“, erklärte Schliffke. Auch hier seien die Städtischen Betriebe zeitnah unterwegs gewesen und hätten schnellstmöglich für Abhilfe gesorgt.