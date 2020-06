Bildung in Viersen : Viersen plant OGS-Ausbau für 17 Millionen

Viersen Bis 2025 soll die Betreuungsquote an den Viersener Grundschulen auf 80 Prozent steigen. Die Politik nahm das Konzept mit großer Zustimmung zur Kenntnis. Wegen der hohen Kosten soll es aber erst später beschlossen werden.

Es kommt selten vor, dass Politiker Verwaltungspläne durch die Bank großartig finden – und sie dann aber doch nicht beschließen. Genau das ist jetzt bei den millionenschweren Planungen für den Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen passiert. Das liege allerdings nicht an dem Konzept, betonten die Politiker im Schulausschuss. Es liegt schlicht am Geld. Damit die Verwaltung die Ausbaukonzeption dennoch fortführen kann, nahmen die Politiker die Pläne „mit großer Zustimmung“ zur Kenntnis. Heißt: Die Verwaltung soll die Pläne weiter verfolgen.

Darum geht’s: Während an den Kitas eine Betreuung bis zum späten Nachmittag gewährleistet ist, fehlen an den Grundschulen Hunderte Plätze im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung. Aktuell liegt die Betreuungsquote in Viersen bei 62,6 Prozent – doch der Bedarf ist deutlich höher. Beschlossen sind bereits vier zusätzliche Gruppen zum neuen Schuljahr an Remigiusschule, Martinschule, Paul-Weyers-Schule und der GGS Rahser. Die Beigeordnete Çigdem Bern peilt nun bis zum Jahr 2025 eine Betreuungsquote von gut 80 Prozent an, stützt sich bei dieser Zahl unter anderem auf die Übermittagsquote der Viersener Kitas und Empfehlungen des Städtetages. Für so viele zusätzliche Ganztagsplätze aber sind viele Viersener Grundschulen baulich noch gar nicht ausgelegt.

Info Was das Konzept vorsieht Albert-Schweitzer-Schule Drei Gruppenräume. Kosten: 1,3 Millionen Euro. Brüder-Grimm-Schule Zwei neue Gruppenräume, eine Mensa. Kosten: 1,6 Millionen Euro. GGS Dülken Fünf neue Gruppenräume, eine Mensa. Kosten: 2,5 Millionen Euro. GGS Rahser, Krefelder Straße: ein neuer Gruppenraum, eine Mensa. Regentenstraße: eine Mensa. Kosten: 4,6 Mio. Euro. Körnerschule Sieben Gruppenräume, eine Mensa. Kosten: 3,0 Millionen Euro. Martinschule Eine Mensa. Kosten: 1 Million Euro. Paul-Weyer-Schule Standort Dülken: eine Mensa, fünf Gruppenräume. Kosten: 2,5 Millionen. Remigiusschule Drei Gruppenräume, eine Mensa. Kosten: 2,2 Millionen Euro. Schule an der Zweitorstraße Zwei Gruppenräume, eine Mensa. Kosten: 1,5 Millionen Euro.

Um die Kosten im Rahmen zu halten, setzt die Verwaltung auf die Doppelnutzung von Räumen als Unterrichts- und Betreuungsraum. Dennoch: Um auf die 80-Prozent-Quote zu kommen, muss massiv gebaut werden: 28 neue Gruppenräume sollen entstehen sowie neun zusätzliche Mensen. Das zentrale Gebäudemanagement empfiehlt den Bau mit Fertigelementen – das spare erheblich Koordinierungsaufwand und reduziere Verzögerungen beim Bau. Zusätzlicher Vorteil: Die verwendeten Bauteile sind untereinander austauschbar. „Damit kann das Raumangebot am jeweiligen Standort zukünftig bedarfsgerecht angepasst werden“, sagt Bern. Teuer wird’s trotzdem: Allein die Baukosten betragen 17 Millionen Euro – nicht eingerechnet die Erweiterungen der Paul-Weyers-Schule und der Schule an der Zweitorstraße, die aufgrund der baulichen Situation erst nach umfangreicheren Planungen erweitert werden können sowie die jährlichen Personalkosten.

Die SPD lobte das Konzept – „das hat Hand und Fuß und ist flexibel“, sagte Ratsherr Jörg Dickmanns. Lob gab’s auch von der CDU. „Das ist eine sehr gute Konzeption mit der Leichtbauweise“, so Ratsherr Stephan Seidel. Er warnte aber davor, sich schon jetzt festzulegen – schließlich hat die große Koalition im Bund einen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz im Jahr 2025 beschlossen. Die Sorge der Christdemokraten: Bei einem Beschluss des Konzepts mögliche Fördergelder zu verlieren. Seidel: „So notwendig der Ausbau auch ist, wir sind nicht in der Lage, diese Millionenbeträge nur aus dem städtischen Haushalt stemmen zu können.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Sillekens ging noch weiter: Noch stünden gar keine Rahmenbedingungen fest, die Quote von 80 Prozent basiere lediglich auf der Annahme einer Expertengruppe des NRW-Städtetages. „Das ist hoch spekulativ, was wir hier tun.“ Mit dem Konzept würden faktisch Arbeitskräfte im Gebäudemanagement gebunden, so Sillekens. Und dass es flexibel sei, sei eine Nebelkerze – schließlich seien im Konzept klare Maßnahmen beschrieben.