Ab Juni in Viersen : Viersen plant Autokino am Hohen Busch

Hier sollen Leinwände und eine Bühne aufgebaut werden: der Ascheplatz neben dem Stadion am Hohen Busch in Viersen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Auf dem Freizeitgelände soll es während der Sommerferien neben Programmkino-Vorführungen auch ein Bühnenprogramm geben. Die erste Veranstaltung könnte am 10. Juni über die Bühne gehen.

Die Stadt Viersen will vom 10. Juni an ein Autokino auf dem Freizeitgelände am Hohen Busch realisieren. An diesem Montag soll der Wirtschaftsförderungsausschuss darüber abstimmen, ob die Planung weitergeführt werden soll. Die Stadtverwaltung setzt nicht nur auf Programmkino, sondern auch auf ein Bühnenprogramm. Ein erforderliches Baugenehmigungsverfahren leitete die Verwaltung bereits ein.

Während in Mönchengladbach im Nordpark und an der Trabrennbahn sowie in Willich Autokinos bereits seit gut einem Monat laufen, gibt es ein solches Angebot in Viersen derzeit noch nicht. Mitte April hatte die CDU die Realisierung eines Autokinos beantragt. „Zum Zeitpunkt des Antragseingangs war die Verwaltung bereits in intensiven Gesprächen mit einem Mitglied der Veranstaltergemeinschaft, die das Autokino Cinedrive in Mönchengladbach, Nordpark betreibt“, schreibt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) in der Ausschussvorlage. Zu diesem Zeitpunkt boten die drei Autokinos in einem Umkreis von rund 20 Kilometern ihr Programm an. „Die Abstimmung mit dem Veranstalter und eigene Markterkundungen führten zu dem Ergebnis, dass ein weiterer Bedarf für den Betrieb eines Autokinos in Viersen nicht erkennbar war“, so Anemüller. Wirtschaftlich sei es nicht vertretbar gewesen, das durchzuführen.

Info Stadt plant Eislaufbahn im Casinogarten Erstmalig soll in der Stadt Viersen eine Eisbahn zur Weihnachtszeit für rund vier bis sechs Wochen installiert werden. „Mit der Eisbahn, inmitten der Viersener Innenstadt, kann ein ganz besonderes weihnachtliches Freizeitangebot für Viersener Bürger geschaffen werden“, schreibt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) in einer Vorlage für die Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses. Die Politik soll entscheiden, ob die Planungen fortgeführt werden sollen. Die Details Die Eisbahn soll im Casinogarten aufgebaut werden. Angedacht sind direkt an der Eisbahn ein Getränkestand und ein gastronomisches Angebot. Zusätzlich soll es ein Rahmenprogramm geben – beispielsweise vormittags für Kitas und Schulen, abends für die Jugend. Denkbar seien auch Events, Eis-Disko und Weihnachtsfeiern. Die Kosten Die Verwaltung geht von rund 60.000 Euro aus für die Miete der Eisbahn aus. Hinzu kommen Kosten für Beleuchtung, Beschallung, Dekoration, Strom und Wasser etc. Der Zeitpunkt Ursprünglich plante die Verwaltung, die Eisbahn in diesem Jahr aufzubauen. Wegen der Corona-Pandemie schlägt die Bürgermeisterin vor, die Premiere auf die Vorweihnachtszeit 2021 zu verschieben.

Nach derzeitigem Stand stellen die Autokinos ihren Betrieb aber bald ein: Im Nordpark soll am 31. Mai der letzte Film gezeigt werden, an der Trabrennbahn am 9. Juni, in Willich am 5. Juli. Hintergrund: Ab 30. Mai dürfen die regulären Kinos wieder öffnen. „Es ist davon auszugehen, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt auch keine Filmlizenzen für Autokinos mehr erteilt werden“, erklärt die Bürgermeisterin.

Viersen will deshalb auf dem Ascheplatz neben dem Stadion am Hohen Busch ein Programm anbieten, das sich vom regulären Autokino unterscheidet. „Hinsichtlich der Programmgestaltung wurde vereinbart, eine Mischung aus kulturellem Angebot der Stadt, der freien Kulturszene und von Programmkino anzubieten“, so Anemüller. Dazu soll neben Leinwänden auch eine Bühne installiert werden, auf denen die Künstler unter Beachtung der dann jeweils bestehenden Hygienevorschriften live auftreten können und deren Auftritte auf die Leinwände projiziert werden. „Als Veranstaltungszeitraum wird die Zeit vom 10. Juni bis zum 9. August gewählt“, berichtet die Bürgermeisterin. „Dieser Zeitraum beginnt, wenn die beiden Autokinos in Mönchengladbach ihren Betrieb beendet haben und insofern keine Konkurrenz mehr bieten und endet mit dem Ende der Sommerferien.“ Damit werde insbesondere für den Zeitraum der Sommerferien für die Viersener eine Freizeitbeschäftigung geboten. Anemüller: „Überlegt wird derzeit, das für den 8. August geplante Programm zum Familienfest ,50 Jahre Viersen’ in Gänze an diesem Tag darzubieten um auch das Stadtjubiläum noch begehen zu können.“