NRW-Stiftung Stadt Viersen tritt Fördernetzwerk bei

Zahlreiche im Kreis Viersen bekannte Ausflugsziele werden ebenfalls durch die NRW-Stiftung gefördert. So beispielsweise der Brachter Wald, die Brachter Mühle und das Museum Mensch und Jagd in Brüggen, die Krickenbecker Seen, der Landschaftshof Baerlo, das Infozentrum der Biologischen Station oder der Nabu-Naturschutzhof in Nettetal. Aber auch Projekte in unmittelbarer Nähe, wie das Neanderthal Museum in Mettmann, sind beliebte, geförderte Ausflugziele.