Ein Jahr lang auf Probe Stadt Viersen startet Testphase für Gratis-W-Lan

Am Alten Markt und an der Börsenstraße in Viersen-Dülken, außerdem am Lindenplatz in Viersen Süchteln ist ab sofort öffentliches Gratis-W-Lan verfügbar. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Zum Beispiel auf Smartphones wird das W-Lan in der Liste der verfügbaren Netzwerke unter dem Namen #free.wifi.plus angezeigt. Im Innenstadtbereich von Alt-Viersen soll ebenfalls Gratis-W-Lan angeboten werden, dafür sucht die Stadt aber noch Standortpartner.