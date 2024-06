Bewerbungsphase startet Stadt Viersen lobt Heimatpreis aus

Für Bewerbungen um den Preis stellt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite einen Vordruck zur Verfügung. Dieser sollte ausgefüllt und per E-Mail an fb40I@viersen.de gesendet werden. Auch der Versand per Post ist möglich: Stadt Viersen, Fachbereich Soziales und Wohnen, Rathausmarkt 1, 41747 Viersen. Vorschläge einreichen dürfen ausschließlich Menschen, die in Viersen wohnen sowie Vereine, Verbände und Organisationen, die ihren Sitz im Stadtgebiet haben.