Wirtschaftsstandort Viersen : Stadt sucht Gutachter für Gewerbeflächen

Viersen Die Viersener Stadtverwaltung will sich Hilfe von außerhalb holen und ein kommunales Gewerbeflächenentwicklungskonzept erstellen lassen. Wie ist die heimische Wirtschaft mit Gewerbeflächen versorgt?

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung haben die Verwaltung in ihrer jüngsten Sitzung – bei einer Gegenstimme – damit beauftragt, ein Vergabeverfahren einzuleiten. In der Ausschuss-Vorlage erläutert die Verwaltung, warum ein Konzept her soll. So sei etwa „eine zunehmende Umwandlung von brachliegenden oder mindergenutzten Gewerbearealen im Stadtgebiet hin zu vermeintlich lukrativeren Nutzungen zu beobachten bei gleichzeitig hoher Nachfrage nach Gewerbeflächen. Hierdurch schmelzen die vorhandenen Flächenpotenziale für gewerbliche Betriebe im Bestand weiter ab.“

Manfred Enger (FDP) kritisierte im Hinblick auf die geschätzten Kosten: „Es gibt in der Verwaltung doch so viele fähige Köpfe“, da sei es doch nicht nötig, auf externe Kräfte zurückzugreifen. Dafür fehle der Verwaltung derzeit eben das Personal, entgegnete Thomas Gütgens (CDU). „Bevor man noch länger wartet und Flächen weiter einfach liegen lässt“, solle jetzt gehandelt werden. „Das Geld ist zum jetzigen Zeitpunkt gut investiert.“

Das geplante Konzept soll eine Handlungsgrundlage für eine Gewerbeflächenentwicklung der nächsten 15 Jahre bilden. In dem Konzept soll der Bestand an Flächen ebenso erfasst werden wie Reserven und Potenzialflächen. Darüber hinaus soll es eine Prognose dazu enthalten, wie viel Gewerbefläche voraussichtlich gebraucht wird. Lokale Wirtschaft und Politik sollen in den Prozess eingebunden werden. „Die Versorgung der heimischen Wirtschaft mit geeigneten Gewerbeflächen ist eine wesentliche Grundlage zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Viersen“, heißt es in der Ausschuss-Vorlage. „Darüber hinaus geht es auch um die zukünftige Entwicklungsperspektive des Wirtschaftsstandortes mit der Zielsetzung, neue Betriebe und Branchen in der Stadt anzusiedeln.“