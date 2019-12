Innenstadt von Viersen : Stadt: Können Tauben nicht vertreiben

Der Remigiusbrunnen in Alt-Viersen. Dort, in der Nähe der Platanen, sammeln sich oft die Tauben und verschmutzen die Fußgängerzone. Foto: Martin Röse

Viersen Die CDU wollte den Zustand von Viersens Haupteinkaufsstraße verbessern und bat die Verwaltung, Maßnahmen gegen die Taubenpopulation zu unternehmen. Die sieht allerdings dafür keine Chance.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Es wird vielleicht die wunderlichste Entscheidung, die Viersens Politiker in diesem Jahr treffen werden: „Der Ordnungsausschuss beschließt, dass mit zulässigen Maßnahmen an Bäumen keine Verringerung der Taubenpopulation erreicht werden kann“, lautet die Beschlussempfehlung der Verwaltung für die Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember. Hinter dem mit den Gesetzen der Logik kollidierenden Satz steckt die Erkenntnis der Verwaltung, dass sie gegenüber der Taubenpopulation machtlos ist – es sei denn, sie verletzt Gesetze.

Vor knapp zehn Monaten hatte die CDU beantragt, die Verwaltung möge dafür Sorge tragen, die Zahl der Tauben in der Fußgängerzone von Alt-Viersen zu reduzieren – insbesondere im Bereich des Remigiusbrunnens und der Hauptstraße, um die durch die Tiere verursachten Verschmutzungen zu verringern und so die wichtigste Einkaufsstraße in Alt-Viersen sauberer zu halten.

Info Und nun? Hat die CDU einen neuen Antrag gestellt. Sie will, dass auf den Laternen im Bereich des Remigiusbrunnens Taubenspikes installiert werden, damit die Tiere sich dort nicht aufhalten. Beraten wird öffentlich im Ordnungsausschuss am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr im „Forum“ am Rathausmarkt.

Die ernüchternde Antwort der Verwaltung liegt jetzt vor. Sie lässt sich in zwei Wörtern zusammenfassen: Nichts hilft. Eine Übersicht über das, was nicht hilft:

Abwehrmittel Netze in Bäumen „Tiere können sich darin verfangen und geschädigt werden“, erklärt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche. Da könne die Stadtverwaltung schnell mit dem Tierschutzgesetz in Konflikt geraten. „Auch schränken die Netze die Durchführung von Baumpflegearbeiten ein“, so Fritzsche.

Abwehrsystem Drahtsysteme „Sie sind ausschließlich für den Einsatz an Fassaden gedacht und lassen sich nicht verletzungsfrei für die Bäume installieren“, erklärt die Technische Beigeordnete.

Abwehrsystem Metallspikes Beim Anbringen an den Ästen der Platanen müsse mit Beschädigungen an den Bäumen gerechnet werden, warnt Susanne Fritzsche. Außerdem sei zu befürchten, dass die Metallteile einwüchsen. „Dies kann später zu Astbrüchen an den so geschwächten Stellen führen“, so die Technische Beigeordnete.