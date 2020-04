Trockenheit in Viersen : Stadt kämpft jetzt mit Wasserkanone gegen Dürre

Trockenheit in Viersen

Binnen einer Viertelstunde werden auf den Süchtelner Höhen 23.000 Liter Wasser auf die neu gepflanzten Bäume verteilt. So will Stadtförster Rainer Kammann die von Februar bis April gesetzten Pflanzen retten.

Die andauernde Trockenheit der vergangenen Wochen hat den rund 20.000 neu gepflanzten Bäumen auf den Süchtelner Höhen stark zugesetzt. „Die Bäume konnten gerade jetzt im trockenen April ihre Feinwurzeln noch nicht hinreichend ausbilden. Sie können sich selbst noch nicht ausreichend aus dem Boden mit Wasser versorgen“, erklärt Stadtförster Rainer Kammann. Jetzt setzt die Stadt Viersen auf neue Wässerungsmethoden, um die von Februar bis April gepflanzten Jungbäume zu retten: Sie setzt eine Wasserkanone ein. „Mit der können wir Pflanzflächen in einem Umkreis von 45 Metern versorgen“, erklärt Kammann.

Insbesondere im Bereich der in jüngerer Zeit angelegten Flächen in der Nähe des ehemaligen Kletterwaldes sei die Bewässerung bislang mühsam gewesen. „Diese Standorte können nicht mit Fahrzeugen befahren werden“, erklärt Kammann. Die Wasserkanone arbeite dagegen durch ihre große Reichweite von den vorhandenen Wegen aus.

Vergangene Woche wurde erfolgreich getestet, jetzt ist der Wasserwerfer im Rettungseinsatz – auch wenn es an diesem Dienstag ein bisschen regnete. „Der trockene Boden hält das Wasser erstmal fest“, sagt der Stadtförster. Damit es die Wurzeln der frisch gesetzten Bäume erreicht, müsse es deutlich mehr sein. Kammann: „Wir brauchen 20 Liter Wasser pro Quadratmeter Fläche.“

Naturschutz in Rommerskirchen

Naturschutz in Rommerskirchen : Grüne rufen zum Baum-Gießen auf

Waldbrandgefahr in der Region Mönchengladbach

Waldbrandgefahr in der Region Mönchengladbach : Trockenheit stresst Bäume und Bauern

Da hilft die Kanone: Sie schafft es, innerhalb von 15 Minuten 23.000 Liter Wasser zu verteilen. Aufgetankt wird sie aus einem so genannten Feldrandcontainer, der 33.000 Liter Wasser fasst. So werden die Wege kurz gehalten. Die Kanone hat die Stadt nicht gekauft, sie beauftragte drei Unternehmen mit der Bewässerung. Kosten: „Pro Pflanze 50 Cent“, sagt Kammann. „Das halte ich noch für vertretbar, denn jeder neue Baum hat, Anschaffung und Pflanzung inklusive, rund drei bis vier Euro gekostet.“ An Fördergeldern flossen pro Baum knapp 68 Cent.