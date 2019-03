Viersen: Radler dürfen bald öfter auf Straße fahren

Viersen Die Stadt überprüft die Nutzungspflicht für Radwege. An einigen Hauptstraßen dürfen Radler künftig auf der Straße fahren. Wo die Nutzungspflicht weiter besteht, müssen Radwege vernünftig unterhalten werden, mahnt der ADFC.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Polizei bewerten derzeit nach und nach alle Radwege in der Stadt. An welchen Strecken dürfen Radfahrer weiterhin verpflichtet werden, den Radweg statt die Straße zu nutzen? Wo müssen im Gegenzug entsprechende Verkehrsschilder abmontiert werden? Das sollen die Kontrolleure prüfen.

Die Stadtverwaltung nahm die Übergabe der meisten Hauptverkehrsstraßen in die Zuständigkeit von Straßen NRW jetzt zum Anlass, die Radwege zu prüfen. Weiterhin Pflicht bleibt demnach die Fahrt auf dem Radweg für Fahrradfahrer entlang der Boisheimer und Nettetaler Straße zwischen Dülken und Boisheim. Auch auf der Süchtelner Straße zwischen Höhenstraße und Oberrahserstraße bleiben die entsprechenden Schilder stehen. Entlang des Straßenzuges Kölnische Straße/Freiheitsstraße/Dülkener Straße bleibt es ebenfalls bei der Nutzungspflicht, außerdem an der Krefelder Straße, ab Elkanweg stadtauswärts.

Bei allen weiteren geprüften Straßen waren die rechtlichen Vorgaben nach Angaben der Verwaltung für eine Benutzungspflicht nicht gegeben. Dort sollen ab den Osterferien nach und nach die Schilder abmontiert werden. Die Technische Beigeordnete stellte klar, dass Fahrradfahrer künftig in den entsprechenden Bereichen zwar auf der Fahrbahn fahren dürfen, das aber nicht tun müssen. „Sie dürfen auch weiterhin die vorhandenen Radwege nutzen.“ Die Stadt muss die Radwege auch künftig unterhalten. Wo bisher per Schild angeordnet war, dass Radfahrer und Fußgänger einen Weg gemeinsam nutzen, sollen Schilder aufgestellt werden, die die Gehwege ausdrücklich für Fahrradfahrer freigeben. Um die Benutzungspflicht für Radwege aufheben zu können, musste die Verwaltung zum Beispiel Ampeln verändern, damit Fahrradfahrer Kreuzungen sicher überqueren können. An vielen Stellen wurden Schutzstreifen angelegt, die am Fahrbahnrand Bereiche markieren, die vorrangig Radfahrer nutzen sollen.