Die Stadt Viersen rät : Einspruch bei fehlender Wahlbenachrichtigung

Viersen Wer wahlberechtigt ist, sollte bis zum 5. Mai seine Wahlbenachrichtigung erhalten.

Die Stadt Viersen hat mehr als 57.000 Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl am Sonntag, 26. Mai, verschickt. Wer davon ausgeht, wahlberechtigt zu sein, aber bis zum Sonntag, 5. Mai, keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte rasch aktiv werden, rät die Verwaltung. Nur wer sich bis Freitag, 10. Mai, bei der Wahldienststelle der Stadt gemeldet hat, kann noch an der Wahl teilnehmen. Denn nur wer ins Wählerverzeichnis eingetragen ist, darf wählen.

Das Wählerverzeichnis liegt vom 6. bis 10. Mai öffentlich in der Wahldienststelle aus. Wer seinen Namen in dem Verzeichnis nicht findet, obwohl er wahlberechtigt ist, muss bis zum 10. Mai Einspruch einlegen. Das kann direkt in der Wahldienststelle geschehen. Darüber hinaus ist ein schriftlicher Einspruch möglich.