Befragung zu Randzeitenbetreuung : Modell-Kita in Viersen soll bis abends öffnen

Viersen Aktuell fragt die Stadt bei Eltern den Bedarf an Randzeitenbetreuung für die Kinder ab.

Die Stadt Viersen plant bereits für das kommende Kindergartenjahr 2020/2021 die Möglichkeit, den Nachwuchs auch zu Randzeiten betreuen zu lassen – also auch schon deutlich vor 7.30 Uhr morgens oder länger als bis 16 Uhr. Voraussichtlich wird eine entsprechende Randzeitenbetreuung an einer geplanten Kita im Dülkener Süden auf der Fläche des früheren St.-Cornelius-Krankenhauses an der Hospitalstraße eingerichtet.

„Die Verwaltung sieht dies als Modellprojekt, um das Angebot der Randzeiten- und Spontanbetreuung zu erproben“, erklärt die Beigeordnete Çigdem Bern. „Die Erfahrungen, die wir dort machen, können wir dazu nutzen, an ausgewählten Kitas im Stadtgebiet ähnliche Angebote zu etablieren.“

Info Längere Öffnungszeiten Foto: ZB/Sebastian Kahnert Schon heute bieten 13 Kindertagesstätten in Viersen, Süchteln und Dülken erweiterte Öffnungszeiten. Sie öffnen früher oder schließen später. Eine Übersicht. Viersen ● Evangelische Inklusive Bewegungskita Hand in Hand, Oberrahser Straße 65, öffnet morgens ab 7.15 Uhr und hat bis 16.15 Uhr geöffnet. ● Kita Steinkreis, Flämische Allee 10, öffnet montags bis freitags um 7 Uhr und hat bis 16.30 Uhr geöffnet. ● Die katholische Kindertageseinrichtung St. Marien, Pastor-Grünig-Platz 2, hat von 7.15 Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet. ● Die Kita Robend, Robend 156, öffnet um 7 Uhr und schließt um 16.30 Uhr. ● Der Waldorfkindergarten „Der Kleine Wassermann“, Greefsallee 90, öffnet ab 7.15 Uhr und schließt um 16.15 Uhr. Dülken ● Das Inklusive Familienzentrum St. Christophorus, Eintrachtstraße 58, öffnet morgens um 7 Uhr. Bis 16 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden. ● Das katholische Familienzentrum St. Ulrich betreut morgens ab 7 Uhr. Bis 16 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden. ● Die städtische Bewegungskita Brabanter Straße, Brabanter Straße 144, hat Betreuungszeiten von 7 bis 16.30 Uhr. ● Die städtische Kindertageseinrichtung Röhlenend, Röhlenend 10, bietet eine Betreuung zwischen 7 und 16.30 Uhr. Süchteln ● Das Katholische Familienzentrum St. Irmgardis, Ostring 29, öffnet morgens um 7 Uhr und schließt um 16 Uhr. ● Die katholische Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Oedter Straße 15, öffnet morgens um 7 Uhr. Bis 17 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden. ● Der städtische Bewegungskindergarten Heidweg, Heidweg 41, bietet eine Betreuung von 7.15 bis 16.30 Uhr. Boisheim ● Die katholische Tageseinrichtung St. Peter Boisheim, An St. Peter 13, öffnet um 7.15 Uhr und bietet eine Betreuung bis 16.15 Uhr.

Die Stadt Viersen rüstet sich damit für die Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes. „Der Gesetzentwurf enthält die Anforderung, auch Betreuungsbedarfe in den Morgen- und Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen sowie in den Ferienzeiten abzudecken“, erklärt die Beigeordnete. Die geplante Kita in Dülken-Süd soll voraussichtlich frühestens zu Beginn des Jahres 2021 ihren Betrieb aufnehmen; in der Überlegung ist, dort auch eine Großtagespflege anzusiedeln. An die könnte die Randzeitenbetreuung andocken. „So könnten die Räume der Großtagespflegestelle durch geringfügige Ergänzungen auch für die Spontanbetreuung genutzt werden“, sagt Bern. „Das eingesetzte Personal könnte die Randzeitenbetreuung in Zusammenarbeit mit der Kita sicherstellen.“

Wie viel Bedarf gibt es überhaupt in Viersen für eine entsprechende Betreuung am frühen Morgen oder am Abend? Und wie ist die Nachfrage örtlich verteilt? Diese Fragen will die Verwaltung durch eine Elternumfrage klären, die noch bis 31. Januar läuft. Auf einem Fragebogen können die Eltern angeben, welchen Betreuungsbedarf sie am Morgen, am frühen Abend aber auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferienzeiten haben. Das Jugendamt möchte wissen, ob und in welchem Umfang Betreuung über die bereits angebotenen Zeiten hinaus erforderlich ist.

Derzeit besteht in der Viersener Kindertagesbetreuung eine Kern­öffnungszeit zwischen 7.30 und 16.30 Uhr. Aktuell bieten 13 Kitas in Viersen verlängerte Öffnungszeiten an. Die frühesten öffnen um 7 Uhr. Die geplante Randzeitenbetreuung bedeutet eine Öffnung darüber hinaus, also ab 6 Uhr morgens und nach 16.30 Uhr bis etwa 19 Uhr. „Da geht’s beispielsweise um Fälle, wo jemand an einem Tag die Woche beruflich abends immer Besprechungen hat. Oder Eltern einen Betreuungsbedarf am Wochenende haben“, erklärt Bern. „Durch die Umfrage wollen wir herausfinden, welche Bedarfe bestehen.“

Zugleich soll die zusätzliche Einrichtung auch in Notfällen helfen. „Aus dem Bereich der Kindertagespflege gibt es immer wieder Rückmeldungen, dass Eltern aufgrund von kurzfristigen Ausfällen der Tagespflegeperson Schwierigkeiten haben, die Betreuung ihrer Kinder kontinuierlich sicherzustellen“, sagt Bern. „Der Ausfall von Betreuungsangeboten, wenn beispielsweise Tagespflegepersonen erkranken, ist mit einer Berufstätigkeit nicht vereinbar und bedarf zukünftig eines Konzeptes zur Notbetreuung.“ Erfreulich für die Stadt: „Das Land hat angekündigt, flexible Angebote zusätzlich finanziell zu fördern“, so Bern.

Eltern, deren Kinder bereits eine Kita besuchen oder von der Tagespflege betreut werden, haben den Fragebogen dort bekommen. Wer sich schon für einen Platz über Kita-Online angemeldet hat, erhält den Bogen jetzt mit der Post. Wer noch keinen Fragebogen erhalten hat, kann ihn auch als ausfüllbares PDF-Dokument von der Internetseite der Stadt Viersen herunterladen.