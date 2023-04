Altbaumpflege in Viersen Stadt fördert Privatbaum-Pflege

Die städtische Beigeordnete Susanne Fritzsche hat die Förderrichtlinien für das neue Programm „Pflege von Altbäumen auf privaten Grundstücken“ vorgestellt. Sobald der Mitte März beschlossene Haushalt 2023 rechtskräftig ist, soll es aufgelegt werden. „Hierzu wird die Verwaltung einen Stichtag benennen, ab dem Förderanträge gestellt werden können und dies über die Presse und weitere verfügbare Medien bekannt machen“, informierte Fritzsche zuletzt den Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft. Private Baumeigentümer in Viersen können dann Zuschüsse für die Pflege alter Bäume bekommen. So möchte die Stadt zum Schutz und Erhalt der Bäume beitragen. „Die Bearbeitung der Förderanträge erfolgt in der Reihenfolge ihres Eingangs“, berichtete Fritzsche.