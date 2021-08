Kulturszene in Viersen : Fördergeld für Kultur-Projekte

Kulturszene in Viersen

Viersen Bis zum 30. September 2021 können Künstler der freien Szene im Kreis Viersen Anträge stellen. Es gibt aber bestimmte Voraussetzungen.

Mit 5000 Euro fördert die Stadt Viersen in diesem Jahr Projekte von Viersener Künstlern der freien Szene. „Anträge sind bis zum 30. September 2021 möglich“, informiert Stadtsprecher Frank Schliffke. „Ziel des Fördertopfes ist es, kulturelle Aktivitäten sämtlicher Sparten der freien Szene in Viersen zu unterstützen. Kulturelle Vereine und Institutionen, aber auch Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler sollen Projektkostenzuschüsse erhalten.“ Die Richtlinen dafür hat der Stadtrat beschlossen. Wie Schliffke erläutert, muss, wer als Organisation oder Person einen Antrag stellt, in Viersen ansässig sein. Gefördert werden nur Projekte. Die Künstler müssen im Haupterwerb künstlerisch tätig sein. Pro Antrag gibt es höchstens 1000 Euro. Mit dem Antrag müssen eine Projektbeschreibung sowie ein Kosten- und Finanzierungsplan eingereicht werden.