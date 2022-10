Viersen : Stadt fällt knapp 40 Bäume

Unter anderem in den Süchtelner Höhen und am Hohen Busch sind Bäume abgestorben und nicht mehr standsicher. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Viersen Die Stadt Viersen lässt knapp 40 Bäume fällen, die nicht mehr standsicher sind. Im Stadtgarten Dülken, am Hohen Busch und in den Süchtelner Höhen seien 20 Bäume abgestorben, berichtete ein Stadtsprecher.

In Alt-Viersen wurden elf Bäume entdeckt, bei denen die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet sei, darunter ein Mammutbaum an der Anne-Frank-Gesamtschule und eine Birke an der Grundschule Zweitorstraße. In Dülken und Süchteln müssen je vier Bäume gefällt werden.