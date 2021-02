Corona in Viersen : Stadt erstattet Beiträge für Kita- und OGS-Betreuung

Sollten die Corona-Beschränkungen beibehalten werden, werden auch die Elternbeiträge für kommende Monate erstattet. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Viersen Der Jugendhilfeausschuss in Viersen hat einstimmig beschlossen, dass die Januar-Beiträge für Kita, Tagespflege und OGS-Betreuung erstattet werden. Auch in den kommenden Monaten soll so verfahren werden.

Gute Nachricht für Eltern von Kinder, die in Viersen Kita, Tagespflege oder OGS-Betreuung in Anspruch nehmen: Der Jugendhilfeausschuss hat einstimmig beschlossen, dass die Elternbeiträge für Januar zurückerstattet werden. Und: Für die kommenden Monate soll bei unveränderter Corona-Lage ebenso verfahren werden.

Endgültig entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend; eine Zustimmung gilt als sicher. Der Verzicht soll für alle Eltern gelten, also auch dann, wenn die Kinder ein Betreuungsangebot wahrgenommen haben.

Sollte der Rat für den Verzicht auf die Elternbeiträge stimmen, müssen Eltern keine Anträge stellen und sollten keine Abbuchungen zurückrufen. Nach den Berechnungen der Verwaltung bedeutet ein solcher Beschluss monatliche Mindereinnahmen von 210.000 Euro. Die Hälfte trägt das Land NRW, die anderen 105.000 Euro die Stadt Viersen. 56.000 Euro entfallen auf die Kitas, 37.000 auf OGS und Schülerbetreuung sowie 12.000 auf die Kindertagespflege.

Diese Kosten können in die sogenannte Corona-Bilanzierungshilfe aufgenommen und über 50 Jahre ausgeglichen werden. Sie wirken sich darum nicht unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus.

(mrö)