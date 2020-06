Corona-Folgen in Viersen : Gebühren für Außengastronomie entfallen

Viersen Gastwirte in Viersen müssen bis Jahresende keine Sondernutzungsgebühren für Außenflächen zahlen. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Auch der Einzelhandel profitiert.

Die Stadt erhebt die Sondernutzungsgebühr, wenn Gastronomen oder Einzelhändler Flächen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen belegen. „Der vollständige Erlass der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie und den Einzelhandel führt zu einem Verlust im städtischen Haushalt in Höhe von rund 16.500 Euro“, erläutert Stadtkämmerer Christian Canzler. Mindererträge und Mehraufwendungen, die in der Corona-Krise zustande kommen, erfasst die Verwaltung gesondert: „Um möglicherweise von einer Landeserstattung – nach der Krise – zu profitieren“, erklärt er. Wie Stadtsprecher Frank Schliffke auf Anfrage mitteilt, haben die Wirte 2020 bisher 60 Anträge für eine Sondernutzungserlaubnis für Außengastronomie gestellt. „52 dieser Anträge sind so wie gestellt genehmigt worden. In einem Fall konnten wir die Genehmigung zunächst nicht erteilen. Hier wären Teile der beantragten Außengastronomie in einer Feuerwehrbewegungszone aufgebaut worden.“ Der Wirt habe daraufhin einen geänderten Antrag gestellt, der genehmigt worden sei. Über die restlichen Anträge sei noch nicht entschieden.