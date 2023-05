Auch Stadtbücherei betroffen Digitaldienste der Stadt Viersen vorübergehend eingeschränkt

Die Außenrückgabe der Stadtbibliothek am Rathausmarkt wird bereits am Samstag, 3. Juni, ab 13.30 Uhr abgeschaltet. Der Automat geht am Montag, 5.Juni, im Laufe des Vormittags wieder in Betrieb. Die Wartungen an der Technik sind langfristig geplant und finden regelmäßig statt. Die nächsten Arbeiten sollen am zweiten Septemberwochenende stattfinden.