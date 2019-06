Eichenprozessionsspinner in Viersen : Stadt: Nester von gefährlicher Raupe melden

Viersen Die Städtischen Betriebe sind zurzeit im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um an kritischen Stellen Nester des Eichenprozessionsspinners zu entfernen. Die Haare der Raupen können allergische Reaktionen auslösen.

Bearbeitet werden dabei laut Stadtverwaltung sowohl die Punkte, an denen ein Befall gemeldet wurde, als auch die Bäume, die bei Kontrollen der Stadt auffielen. „Entfernt werden die Nester, wenn von ihnen eine Gefährdung ausgeht“, erklärte Stadt-Sprecher Frank Schliffke. „Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die befallenen Bäume auf oder an Schul- und Kitageländen, an oder auf Spielplätzen oder nahe an Straßen und Wegen stehen.“ Für die eventuelle Beseitigung von Nestern auf Privatgrundstücken sind die jeweiligen Grundstückseigentümer verantwortlich.