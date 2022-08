Energiekrise in Viersen : Stadt bietet gratis Stromspar-Check

Energiekrise in Viersen

Wie kann ich meinen Stromverbrauch senken? Dazu gibt’s an diesem Donnerstag Tipps im „Treffpunkt Mitte“. Foto: Uli Deck

Viersen Die Stadt Viersen bietet an diesem Donnerstag, 25. August, ab 15 Uhr einen Gratis-Stromspar-Check an – im Quartiersbüro „Treffpunkt Mitte“, Lindenstraße 7.

Interessierte können sich dort rund um Energie und Ressourcen im Haushalt persönlich beraten lassen. Das Angebot richtet sich an alle, die wissen möchten, wie sie Strom sparen können.

Vor Ort ist Nicole Hoffmann. Sie leitet in Viersen den „Stromspar-Check“, der beim Sozialkaufhaus „Kaufbar“ der Caritas an der Heimbachstraße 19a angesiedelt ist. Außerdem dabei ist ein ausgebildeter Stromspar-Helfer mit fundierten Kenntnissen in den Themen Wärme, Klima und Elektrik.