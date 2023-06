Mehr Betreuung für Grundschüler in Viersen Warum für den OGS-Ausbau Bäume gestutzt werden

Die Körnerschule gehört zu den Grundschulen im Viersener Stadtgebiet, die mehr OGS-Plätze anbieten kann. Für das Schuljahr 2023/24 werden dort und an der Gemeinschaftsgrundschule Dülken insgesamt drei zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet, außerdem wird es an der Martinschule eine weitere OGS-Gruppe geben. Die bauliche Umsetzung ist dabei an allen drei Grundschulen identisch: Da in den Schulgebäuden zu wenig Platz vorhanden ist, werden Container-Modulbauten aufgestellt.