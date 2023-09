Millionen-Projekt in Viersen-Süchteln 2024 geht der Umbau in der Bibliothek los

Für die Stadtteilbibliothek an der Hochstraße 10 in Süchteln wird der Umbau konkreter. Noch vor der großen Baustelle soll aber ein nicht nur der Verwaltung wichtiges Anliegen umgesetzt werden: Das Gebäude in der Süchtelner Fußgängerzone soll barrierefrei werden - und damit für Menschen mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl gut zu erreichen. Bisher verhindern das drei Stufen im Eingangsbereich.