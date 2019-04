Stadt-Land-Markt : Viersen startet in die Stadtfest-Saison

Der Stadt-Land-Markt lockte im vergangenen Jahr tausende Besucher in die Viersener Innenstadt. Foto: Martin Röse

Viersen Der Stadt-Land-Markt am 5. Mai in der Innenstadt soll es beweisen: „Der Niederrhein schmeckt!“. Die Besucher erwartet aber nicht nur ganz mottogetreu regionale Produkte. Sie können auch über den niederrheinischen Tellerrand blicken.

Ein Jagdhornbläsercorps spielt Signaltöne, eine Landfrau zeigt Kindern, wie sie Butter selbst machen können während ganz in der Nähe in der großen Mahlmühle Getreide geschrotet wird: Beim Stadt-Land-Markt mitten in der Viersener Fußgängerzone sind am Sonntag, 5. Mai, ländlich und urban ganz nah beieinander. Die Einzelhändler ziehen mit: Von 13 bis 18 Uhr öffnen sie ihre Geschäfte. Damit hat die Stadtfest-Saison in Viersen begonnen.

Zum siebten Mal möchten das Viersener Citymanagement und der Werbering Viersen aktiv mit dem Markt ein Stück Land in die Stadt holen. „Es ist ein Markt zum Bummeln, Verweilen oder einfach nur Genießen“, sagt Christiane Brühl vom städtischen Citymanagement. Rund 40 Aussteller seien in diesem Jahr vertreten, also etwa so viele wie schon in den Vorjahren. Das Angebot richte sich an die ganze Familie. Der Markt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Info Einkaufen und auf Kisten klettern Öffnungszeiten Der Stadt-Land-Markt ist am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Rund 40 Aussteller verteilen sich auf der Fläche vom Remigiusplatz über die Fußgängerzone an der Hauptstraße bis zum Sparkassenvorplatz. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Spielen Für Kinder gibt es unter anderem Kistenklettern und eine Malaktion.

Auf dem Remigiusplatz kommen die Besucher lebendigen Tieren ganz nah. An den Ständen werden unter anderem Ziegen und Lamas zu sehen sein. Schäfer informieren über die Aufgaben eines Hütehundes, ein Falkner bringt drei bis vier Greifvögel mit.

Imker haben einen Bienenschaukasten dabei, Vertreter der Milchunion erklären, was Gutes in der Milch steckt. Ein Insektenhotel gehört ebenso zu den Ausstellungsstücken auf dem Stadt-Land-Markt wie die historischen landwirtschaftlichen Geräte und die Mahlmühle auf dem Sparkassenvorplatz. Dort wird auch ein Laubsäger bei der Arbeit zu beobachten sein, er fertigt voraussichtlich zum Beispiel ein Rehkitz, ein Herz und einen Hasen mit Nachwuchs auf dem Arm.

Zwischen Bahnhofstraße und Remigiusplatz heißt das Motto auf der Hauptstraße diesmal: „Der Niederrhein schmeckt!“ Dabei war es den Veranstaltern wichtig, Erzeugnisse der heimischen Landwirtschaft anzubieten. So wollen sie die Nachfrage nach regionalen Produkten weiter ankurbeln. Käse aus eigener Herstellung ist an den Marktständen ebenso zu finden wie Wurstprodukte, Spargel, Erdbeeren, Gewürze, Kräuter, Honig und Konfitüren aus der Region. An den Imbiss-Ständen gibt es unter anderem Suppen, Pfannkuchen und Gegrilltes.

Blumen und Pflanzen stehen zum Verkauf, Dekoartikel, selbstgemachter Schmuck, Kleidung, Hüte, Haarbürsten und Haarpflegeprodukte. Der Blick über den Tellerrand des Niederrheins sei schließlich erlaubt, finden die Organisatoren – deshalb ist auf den Standtischen beim Stadt-Land-Markt auch Platz für Spreewaldgurken, Seife und Geschenkartikel aus der Provence.