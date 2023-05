Event in Viersen „Stadt-Land-Markt“ lockt Hunderte nach Versen

Viersen · Schönes Wetter, viele Stände zum Bummeln, Mitmach-Aktionen und Einkaufen am Sonntag: Mit diesem vielfältigen Angebot zog der „Stadt-Land-Markt“ Hunderte in das Viersener Zentrum. Was ihnen dort geboten wurde.

21.05.2023, 19:22 Uhr

Schönes Wetter, Stände zum Bummel, geöffnete Läden: Zum „Stadt-Land-Markt“ kamen am Sonntag Hunderte in das Viersener Zentrum. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer

„Wir haben das erreicht, was wir wollten. Wir haben die Menschen in die Stadt gezogen.“ Das sagte Michael Eichstädt, Vorsitzender vom Werbering „Viersen aktiv“ zum „Stadt-Land-Markt“. „Mit den Zusatzangeboten, die wir mit dem Markt neben den örtlichen Einzelhandelsangeboten bieten, haben wir eine schöne Ergänzung geschaffen, die für ein besonderes Einkaufserlebnis sorgt.“ Dies wüssten die Besucher zu schätzen: „Wir können einen guten Besuch bei einer entspannen Stimmung verzeichnen.“