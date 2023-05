Stadtfest in Viersen Das bietet der Stadt-Land-Markt

Historische Traktoren parken mitten in der Viersener Fußgängerzone, Moorschnucken blöken und Kaninchen hoppeln herum: Mit dem Stadt-Land-Markt möchte das städtische Citymanagement am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 18 Uhr wieder urbanen Raum und Ländliches zusammenbringen. Geplant ist, dass rund drei Dutzend Aussteller zwischen Remigiusbrunnen und Sparkassenvorplatz an der Hauptstraße ihre Stände aufbauen und ihre Aktionsflächen bestücken. Darüber hinaus beteiligen sich die ansässigen Einzelhändler: Von 13 bis 18 Uhr ist in Viersen verkaufsoffener Sonntag.