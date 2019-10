Pflanzaktion in Viersen : 9000 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht

Viersen Die Pflanzen sollen dazu beitragen, dass Hummeln und Bienen im kommenden Frühjahr Nahrung finden.

Mitarbeiter der Städtischen Betriebe haben in einer Pflanzaktion in den vergangenen Tagen mehr als 9000 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. Das soll dafür sorgen, dass Bienen und Hummeln im nächsten Frühling Nahrung finden. Insekten seien auch der Grund, warum die verblühten Blumenwiesen jetzt noch nicht gemäht werden, erläutert ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Zu den Blumen, die dann im kommenden Frühjahr blühen sollen, gehören weiße Narzissen, lila Krokusse und blaue Hasenglöckchen. In die Erde gebracht wurden sie nach Auskunft der Stadt an vielen Stellen im Stadtgebiet. Standorte sind zum Beispiel der Casinogarten und der Kreisverkehr Krefelder Straße in Viersen, der Stadtgarten und die Narrenmühle in Dülken sowie der Stadtgarten in Süchteln.