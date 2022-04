Kultur in Nettetal : Mehr als nur ein Abspielen von Udo-Jürgens-Hits

Viel Beifall gab es für die Udo-Jürgens-Show. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal In der Spielzeit 2021/22 gastierte jetzt das Euro-Studio Landgraf mit der Udo-Jürgens-Show im Seerosensaal. Das Gastspiel von Nettekultur kam bestens an.

(b-r) „Für uns ist stets die erste Wahl zu konzertieren in Nettetal“ – so eröffnete Christian Mädler den Udo-Jürgens-Abend im Seerosensaal und hatte das Publikum auf seiner Seite. Dieses war ihm und seiner Bühnenpartnerin Gudrun Schade ohnehin von Anfang an sehr gewogen.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran…“ Als dieses Lied erklang, das Udo Jürgen schon mit Mitte 40 Jahren geschrieben hatte, gab es bei den mehr als 200 Menschen im Seerosensaal – alles offensichtlich Fans – kein Halten mehr. Sie genossen die Udo-Jürgen-Show, eine „Hommage an den Gentleman-Entertainer“, wie das Euro-Studio Landgraf sie untertitelt. Der Musiker und Musikwissenschaftler Christian Mädler sowie Sängerin Gudrun Schade erinnerten mit mehr als 20 Liedern an den 2014 verstorbenen Ausnahmemusiker. Martin Werner (E-Gitarre), Richard Müller (E-Bass), Moritz Köther an Saxofon und Flöte sowie der Schlagzeuger Leonardo von Papp lieferten den Sound dazu.