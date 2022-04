Freizeit in Brüggen : Kinder und Jugendliche auf der Spur eines rätselhaften Erbes

Freizeit in Brüggen

Das Jugendzentrum „second Home“ wurde für die Aktion in ein Hotel verwandelt; die Teilnehmer mussten viele Rätsel lösen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Bei einer Osterferien-Aktion von dem Brüggener Jugendzentrum wurden Kinder zu Detektiven und mussten ein spannendes Rätsel um einen verstorbenen Hotelgast lösen.

Vor ihr stehen sechs junge Detektive, die es nicht abwarten können, im „Hotel de la Tour Eiffel“ Rätsel zu lösen und das Erbe des Hotelgasts zu finden. Was wie ein spannender Action-Film klingt, ist eine kostenfreie Osterferien-Aktion von dem Brüggener Jugendzentrum. Mit liebevoller Vorbereitung haben die Mitarbeiter die Räumlichkeiten im Herzen von Brüggen in einen „Escape Room“ im Stil eines Pariser Hotels, verwandelt und ihre Detektive zum Check-In eingeladen.

Die Rätsel-Gruppe, bestehend aus Rachel (11), Niclas (10), Leo (11), Yannick (9), Emma (10) und Samy (12), muss in dem Pariser Hotel verschiedene Rätsel lösen und somit den Schatz von dem verstorbenen Hotelgast finden. „Los, wir müssen suchen“, sagt Yannick aufgeregt zu seinen Freunden. „Das könnte auch ein Code sein“, wirft Niclas in den Raum. Um den Zahlencode herauszufinden, müssen die Teilnehmer so manches Rätsel lösen. „Auf welcher Ebene hängt die Mona Lisa im Louvre?“, liest Yannick vor. Zum Glück hat die Gruppe kurz vorher einen Lageplan gefunden und weiß: „Auf der ersten Ebene!“ Die erste Zahl des Schlosses ist gefunden.