Spiel für Viersen : Viersen hat ein eigenes Quiz

In der Spielbox stecken 120 Karten mit Fragen. Foto: Martin Röse

Zum Jubiläum „50 Jahre Viersen“ hat die Stadt ein Spiel herausgebracht. Es enthält 120 Spielkarten mit Fragen rund um Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim. Es gibt 2000 Exemplare.

Wie heißt der Dülkener Nachtwächter? Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Kappesschlodder“? Und wie heißt nochmal die Kaffeebude auf dem Rockfestival „Eier mit Speck“ am Hohen Busch? Wer die Antworten auf diese Fragen nicht auf Anhieb weiß oder kontrollieren möchte, ob er mit seiner Antwort richtig liegt, sollte sich das neue Viersen-Quiz zulegen. Ab sofort ist es im Viersen-Shop im Stadthaus am Rathausmarkt erhältlich.