Hoher Busch in Viersen : Stadionsanierung fast fertig

Hoher Busch in Viersen

Viersen Ende Mai soll alles fertig sein. Dennoch steht die Anlage am Hohen Busch noch nicht fürs Hochsprung-Meeting im Juli zur Verfügung.

Die Sanierung des Stadions am Hohen Busch geht in ihre finale Phase. „Wir sind gut im Zeitplan. Eigentlich müsste bis Ende Mai alles fertig sein“, sagt Michael Berghausen, Vorsitzender des 1. FC Viersen. Der Fußballverein hatte das Millionenprojekt zusammen mit den Leichtathleten der LG Viersen angestoßen und geplant, seit Ende Oktober 2018 wird ein neuer Naturrasenplatz und eine moderne Kunststoff-Leichtathletikanlage gebaut. Damals noch nicht in den Sanierungskosten von rund 1,1 Millionen Euro inbegriffen war eine Flutlichtanlage, doch die wird jetzt auch noch errichtet.