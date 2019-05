Kreis Viersen : Arbeitnehmer nutzen Förderangebote

Viersen Der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen und in Krefeld zeigt sich im Mai 2019 stabil. immer mehr Arbeitnehmer nutzen Fördermöglichkeiten für Weiterbildung. Das bringt zusätzliche Fachkräfte.

Die Arbeitsagentur in Krefeld und im Kreis Viersen zieht für Mai eine positive Bilanz. „Gegenüber dem Mai des Vorjahres ist die Arbeitslosenzahl um mehr als 1000 Personen gesunken, das spricht für eine insgesamt stabile Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld. Erfolgreich sei außerdem über den Monat Mai hinaus die Förderung von Aus- und Weiterbildungen zu Fachkräften gewesen.

Dieses Jahr seien bis Mai 68 Beschäftigten-Förderungen im Bezirk der Agentur für Arbeit in Krefeld und im Kreis Viersen durchgeführt worden, sagt Michael Becker, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Krefeld. Im gesamten Vorjahr seien es hingegen 101 gewesen. „Die Zahl wird dieses Jahr auch weiterhin steigen“, sagt Udo Urban von der Arbeitsagentur Krefeld. Als hauptsächlichen Grund für diese Entwicklung sieht Rademacher-Bensing das Qualifizierungschancengesetz, das zum 1. Januar in Kraft trat. „Wir haben mit dem Arbeitgeber-Service außerdem ein Team, das sich direkt mit Unternehmen beschäftigt und diese darin unterstützt, den Mitarbeitern eine geeignete Qualifikation anzubieten“, sagt Rademacher-Bensing.