Preisträger aus Viersen : Viersener erhält Staatsehrenpreis

Viersen Friedhofsgärtner Karl Braun hat mit seiner Modellgrab-Gestaltung auf der Bundesgartenschau in Heilbronn die Jury überzeugt. Seine Ausflüge an den Neckar nutzte er auch immer, um sich mit Kollegen auszutauschen.

Gelbbraun gefärbtes Laub bedeckt die Nebenwege auf dem Friedhof Löh. Ein paar Besucher sind an diesem Vormittag da, wischen Blätter von Grabsteinen, zupfen Unkraut, ersetzen welke Blumen in Vasen durch frische. Neben den Laien sind aber auch viele Profi-Grabpfleger unterwegs: Egal, wohin der Besucher blickt, er entdeckt einen Transporter einer Fachfirma oder einen Wagen der Stadt Viersen. Karl Braun ist einer dieser Profis. Dass der Viersener Friedhofsgärtner sein Handwerk versteht, bescheinigte ihm kürzlich die Fachjury des Wettbewerbs „Grabgestaltung und Denkmal“ bei der Bundesgartenschau in Heilbronn: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zeichnete ihn mit dem Staatsehrenpreis in Bronze aus. „Damit bin ich unter den 62 teilnehmenden Friedhofsgärtnern auf dem dritten Platz gelandet“, erläutert der 33-Jährige. „Das ist irre, damit hatte ich nicht gerechnet.“