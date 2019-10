Prozess am Landgericht Mönchengladbach : Mehrjährige Haftstrafe für zwei Viersener gefordert

Prozess am Landgericht Mönchengladbach

Das Urteil soll am 31. Oktober am Landgericht Mönchengladbach gefällt werden.

Viersen/Mönchengladbach Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern Verabredung zum Mord und erpresserischen Menschenraub vor.

Im Prozess um die Verabredung zu einem Mord aus Habgier, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung hat der Staatsanwalt am Freitag am Landgericht Mönchengladbach mehrjährige Haftstrafen für die beiden Hauptangeklagten aus Viersen gefordert.

Die Viersener, 30 und 34 Jahre alt, sollen im Februar einen Bekannten in einer Wohnung an eine Heizung gefesselt, ihn über mehrere Stunden misshandelt und versucht haben, so Geld von seiner Familie zu erpressen. Später sollen sie vorgehabt haben, den Mann zu töten, um ihre Täterschaft zu verschleiern. Das Opfer konnte sich, als die Angreifer sich schlafen legten, befreien und flüchten. Der Mann erlitt mehrere tiefe, teilweise bis auf die Muskulatur gehende Schnitt- und Stichverletzungen sowie einen laut behandelndem Arzt „nicht unerheblichen Blutverlust“.