Bildung in Schwalmtal : Gymnasium wird früher renoviert als geplant

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal hat die Schulschließung genutzt, um Handwerker mit der Renovierung des Gymnasiums zu beauftragen: Hauptgebäude und Altbau wurden mit neuen Decken und Böden ausgestattet, Wände wurden gestrichen.

Am 22. April sind die meisten der rund 70 Abiturienten am St.-Wolfhelm-Gymnasium in Schwalmtal-Waldniel in die Schule zurückgekehrt. Sie haben noch bis 8. Mai Zeit, sich dort mit ihren Lehrern auf die zentralen Abiturprüfungen vorzubereiten. Diese sind wegen der Corona-Pandemie auf den Zeitraum vom 12. bis zum 25. Mai verschoben worden. „Diese Intensivphase der Vorbereitung wäre für die Jugendlichen sonst vor der Osterferien gewesen“, erläutert Thomas Martens, der Leiter des Gymnasiums.

Dabei wurden die Bodenbeläge ausgetauscht und Malerarbeiten, auch in Klassenzimmern und Fluren, ausgeführt. Zudem wurden Decken abgehängt und mit LED-Beleuchtung versehen. „Die Deckenarbeiten im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Geschoss sind abgeschlossen“, erläutert der Fachbereichsleiter. Die noch fehlenden Arbeiten in der dritten Etage werden aber erst in den Sommerferien in Angriff genommen werden. Dies liege an der ausführenden Handwerksfirma.