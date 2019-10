Schwalmtal-Waldniel : Geld für Whiteboards und Beamer

Schwalmtal Das Geld soll für den Kauf von zwei Whiteboards für die Fachschaft Chemie und für einen Beamer genutzt werden.

Das Gymnasium St. Wolfhelm aus Schwalmtal-Waldniel freut sich über eine großzügige Spende von der Sparkasse Krefeld und der Volksbank Viersen. Wie die Spende in Höhe von insgesamt 7000 Euro, davon 6000 Euro von der Sparkasse, verwendet werden soll, dazu gibt es auch bereits konkrete Überlegungen.

Somit sei das Gymnasium nun in fast allen Klassen- und Fachräumen mit moderner Technologie ausgestattet, so dass der in der Schullandschaft viel diskutierte Medienkompetenzrahmen qualitativ hochwertig umgesetzt werden könne, meint Lehrerin Nina Lobmeyr. RP