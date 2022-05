Vorhaben in Schwalmtal-Waldniel : Gymnasiasten suchen Partner

Vorhaben in Schwalmtal-Waldniel

Am Gymnasium St. Wolfhelm ist ein neues Sozialprojekt geplant. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Am St.-Wolfhelm-Gymnasium in Waldniel wird ein neues Sozialprojekt geplant. Welche Partner dafür gebraucht werden.

Das Waldnieler Gymnasium St. Wolfhelm bereitet zum Wandertag am Mittwoch, 22. Juni, ein neues Sozialprojekt mit Jugendlichen aus der Stufe EF vor. Die Gymnasiasten wollen an diesem Tag in den verschiedensten sozialen Einrichtungen helfen und diese im Alltag unterstützen. Lehrerin Sabine Brinke, Leiterin der Oberstufe im ersten Jahr, und Schulseelsorgerin Monika Sartingen-Ludwigs betreuen das Sozialprojekt.