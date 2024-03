St. Remigius Viersen Kantor lässt die Säge singen

Die Reihe startet mit einer spartenübergreifenden Veranstaltung am Palmsonntag, 24. März. „Die sieben letzten Worte“ Jesu am Kreuz stehen dann im Mittelpunkt. So lautet auch die Komposition von Joseph Haydn, die das Vitus-Quartett aufführt. Dazu wird der gleichnamige Aquarellzyklus von Bernhard Guski projiziert. Diese Abendmusik fußt in ihrer Kombination von Musik und bildender Kunst auf einer Kooperation mit der Leiterin der Städtischen Galerie, Jutta Pitzen.