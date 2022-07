St.-Petri-Schützenbruderschaft in Viersen : Schützen feiern bis Montag in Hoser

Schützen feiern bis Montag in Hoser

St.-Petri-Schützenbruderschaft in Viersen

Viersen Am Freitagnachmittag starten die Schützen der St.-Petri-Schützenbruderschaft Hoser ins verlängerte Festwochenende. Am Montagabend laden sie zum Abschluss zum Nachbarschaftsfest ein.

Am Freitag um 17.45 Uhr treten die St.-Petri-Schützen am Hoser Sektionskreuz an, holen den König ab, ziehen durch die Sektion und errichten den Königsmaien. Ab 19 Uhr ist Einlass im Festzelt Jubiläumsgarten zur „90er/2000er Party“ mit DJ Chris (Eintritt: fünf Euro) aus der Skihalle.