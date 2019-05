Brüggen : Neues Vereinsheim für St.-Petri-Bruderschaft

Das neue Vereinsheim steht auch anderen Vereinen in Brüggen ab sofort zur Verfügung. Foto: St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg

Die St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg hat von der Viersener Kreisverwaltung offiziell die Nutzungsänderung für ihr Vereinsheim im Hause Mesterom erhalten. „Wir können jetzt unser Vereinsheim allen Brüggener Vereine und Gruppierungen anbieten“, sagt Geschäftsführer Helmut Schroers.

Er würde es begrüßen, wenn sich noch weitere Bruderschaftler ab und zu donnerstags zu einem gemütlichen Abend in geselliger Runde einfinden würden.

„Wir haben schon jetzt viele Buchungen für die Nutzung unseres Vereinsheims. Kirchenchor, katholische Frauengemeinschaft, St.-Martins-Verein, Wanderverein und die Oebeler Karnevalsgesellschaft (OEKAGE) haben Termine reserviert“, sagt Schroers. Der Schirmchenzug buchte zum Vatertag die Räumlichkeiten vormittags; der Männerzug feiert einen Kameradschaftsabend am 31. Mai im neuen Vereinsheim.

„Auch finanziell brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben einen guten Kassenbestand und haben extra einen Verein zur Betreuung des Vereinsheims der Bruderschaft gegründet“, freut sich Schroers. Noch stehen einige Modernisierungsarbeiten im Vereinsheim an. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung stellte die Bruderschaft dafür einen Förderantrag „Heimatfonds“ an die Bezirksregierung.