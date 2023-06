Schützenfest in Brüggen „Voll nette“ Schützen feiern in Brüggen

Das Brüggener Schützenfest am Freitag, 9. Juni, startet um 17.45 Uhr mit dem Errichten des Königsmaien am Festzelt. Die Totenehrung mit Kranzniederlegung und Großer Zapfenstreich ist um 18.45 Uhr am Friedhof. Der Schützenball im Festzelt an der Burggemeindehalle ist um 20 Uhr mit der Tanzband „Saturn New Sound“. Der Samstag, 10. Juni, steht ganz im Zeichen der Klompen (die volkstümlich bekannteste Form eines Holzschuhs ist nämlich der Klomp): Der Klompenball, bei dem die Klompen unterschiedlich dekoriert sind, ist ab 15 Uhr mit Musik und Verlosung, Kaffee und Kuchen und Angeboten für Kinder – sozusagen als Familiennachmittag. Die Klompenparty beginnt um 19 Uhr, mit „Altkölsch“ und DJ „Posches“. Der Sonntag, 11. Juni, beginnt um 8.30 Uhr mit dem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Nikolaus mit Segnung der neuen Ministerketten. Um 10 Uhr startet der Frühschoppen. Um 16.30 Uhr ist die Königsparade auf dem Nikolausplatz, die immer wieder ein Zuschauermagnet ist. Beim Königs-Gala-Ball um 20 Uhr steht zum letzten Mal bei diesem Schützenfest der König im Mittelpunkt. Dazu unterhält die Tanzband „Saturn New Sound“.