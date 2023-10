Tradition an St. Martin Verein in Brüggen will Martinssingen aufleben lassen

Laternenzug, Martinsfeuer, Mantel-Teilung, Tütenausgabe: Das sind heutzutage vielerorts die Hauptbestandteile einer klassischen Sankt-Martins-Feier. Klingt gesittet – und familientauglich. Im Mittelalter war das noch anders, wie René Bongartz vom Sankt-Martins-Verein Alst/Angenthoer recherchiert hat: „Das waren exzessive Feste“, sagt er. „Da wurde gesoffen, sich geprügelt und da wurden die Kinder des nächsten Jahres gezeugt.“ Waren besagte Kinder dann irgendwann alt genug, gingen sie am Abend vor dem Martins-Fest von Tür zu Tür, sangen Martinslieder, baten im Gegenzug um Gebäck und um Brennholz für das Martinsfeuer, erläutert der Brüggener. Im Laufe der Jahrhunderte habe das Martinssingen allerdings an Bedeutung verloren, in Alst/Angenthoer fehle es seit Jahrzehnten. Das soll sich ändern: „Wir möchten das alte Martinssingen wiederbeleben“, kündigt Bongartz an.