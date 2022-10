Brauchtum in Brüggen : So zieht St. Martin in der Burggemeinde

So zieht St. Martin in der Burggemeinde

Brüggen Raus mit den Fackeln, ran an die Laternenstäbe: St.-Martinsvereine und Kindergärten haben rund um den 11. November elf Umzüge in der Burggemeinde beantragt. Eine Übersicht.

Den Auftakt bei den St.-Martinsvereinen macht der St.-Martinsverein Alst/Angenthoer. Er hat den Zug auf Freitag, 4. November, 17.30 Uhr, terminiert. Treffpunkt ist in Alst 128. Für Samstag, 5. November, 17.30 Uhr, planen zwei Vereine ihre Fackelzüge: Das St.-Martinskomitee Bracht ruft zum Treffen an der Schule Alster Kirchweg auf, der St.-Martinsverein Lüttelbracht-Genholt zum Treffen an der Genholter Straße 107. Für Sonntag, 6. November, hat der St.-Martinsverein Heidhausen seinen Zug angemeldet. Die Teilnehmer treffen sich um 17.30 an der Adresse „Heide 7“. Für den Martinstag selbst, den 11. November, hat das St.-Martins-Komitee Brüggen den Zug anmeldet. Wer dabei sein will, kommt um 17.30 Uhr zum Kreuzherrenplatz. Für Samstag, 12. November, lädt der St.-Martinsverein Börholz ein, Treffpunkt ist um 17 Uhr der Schießstand. Um 17.15 Uhr beginnt der Fackelzug an der Grundschule Born.