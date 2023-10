Martinszüge 2023 So zieht St. Martin durch Brüggen

Brüggen · Eine Kita macht mit ihrem Umzug am 3. November den Anfang. Zum Abschluss der Martinszüge gibt es am 18. November in Börholz ein Feuerwerk.

17.10.2023, 15:05 Uhr

Anfang November leuchten in Brüggen wieder die Laternen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im November ziehen die Kinder traditionell mit Fackeln über die Straßen, auf den Spuren des heiligen Martin. Auch in Brüggen sind sie bald wieder unterwegs – natürlich wird auch der eine oder andere Erwachsene dabei sein. Eine Übersicht über die Martinszüge, die bei der Verwaltung der Burggemeinde gemeldet sind: Freitag, 3. November Die Kita St. Mariä Himmelfahrt macht am 3. November den Auftakt: Der Zug startet um 17 Uhr am Südwall 16. Kurz danach, um 17.30 Uhr, startet der Zug des Martinsvereins Alst/Angenthoer, ab Alst 128. Samstag, 4. November Der Martinsverein Lüttelbracht/Genholt hat seinen Zug für den 4. November, 17.30 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung angemeldet. Startpunkt ist demnach der Kindergarten Lüttelbracht, Genholter Straße 107. Montag, 6. November Für den 6. November plant der Kindergarten Lüttelbracht seinen eigenen Martinszug. Start ist um 17 Uhr an der Einrichtung, Genholter Straße 107. Donnerstag, 9. November Zwei Kindergärten haben ihre Martinszüge für den 9. November beantragt. Der Kindergarten St. Nikolaus zieht ab Kirche St. Nikolaus an der Klosterstraße, los geht’s um 17 Uhr. Der Kindergarten Hampelmann an der Hendrik-Goltzius-Straße 1 startet um 17.30 Uhr. Freitag, 10. November Vom Kreuzherrenplatz aus setzt sich am 10. November der Fackelzug in Bewegung, den das Martinskomitee Brüggen organisiert. Start ist um 17.30 Uhr. Samstag, 11. November Zwei Vereine planen ihre Martinszüge für den 11. November: Der Zug des Martinsvereins Born startet um 17.15 Uhr an der Schule Stapp; der Zug des Martinskomitees Bracht um 17.30 Uhr an der Schule am Alster Kirchweg. Sonntag, 12. November Der Martinsverein Heidhausen lädt für den 12. November zum Martinszug ein, Beginn ist um 17.30 Uhr, Adresse: Heide 7. Samstag, 18. November Der Martinsverein Börholz plant neben dem Martinszug auch ein Feuerwerk. Der Zug startet um 17 Uhr am Schießstand Börholz.

(naf)